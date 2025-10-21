С самарца взыскали уголовный штраф за призыв к терроризму

102

Судебные приставы г. Новокуйбышевска взыскали с местного жителя штраф в размере 300 тысяч рублей, назначенный судом за публичные призывы к террористической деятельности и пропаганду терроризма в социальных сетях.

Житель г. Самары в одной из социальных сетей со своей персональной страницы опубликовал комментарий, содержащий призыв к агрессивным действиям против представителей государственной власти. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч.2 ст. 205 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В отношении осужденного судебный пристав г. Новокуйбышевска возбудил исполнительное производство и уведомил об этом мужчину в установленном порядке. От выполнения обязательств должник стал уклоняться. Сотрудник Службы вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении его имущества, а также ограничил в праве выезда за границу.

Судебный пристав разъяснил, что в случае неуплаты штрафа в суд будет направлено представление о его замене другим видом наказания.

Опасаясь, что в результате замены наказание может оказаться более суровым, должник оплатил в полном объеме уголовный штраф.