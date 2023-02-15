С РКЦ «Прогресс» взыскали 2,7 миллиарда рублей в пользу Роскосмоса

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Арбитражный суд Москвы поставил точку в споре между госкорпорацией Роскосмос и РКЦ «Прогресс». Причем решение суд принял не в пользу самарского предприятия.

Тяжба РКЦ и Роскосмоса началась из-за космического аппарата (КА) «Ресурс-П» № 2, который создал «Прогресс». Срок службы спутника был 5 лет, но спустя 3 года работы на аппарате отказали бортовая вычислительная система и бортовая аппаратура командно-измерительной системы.

Роскосмос заявил, что РКЦ «Прогресс» не выполнил своих договорных обязательств.

— Разработку, изготовление, испытания, транспортировку и запуск космического аппарата выполнили в рамках шести государственных контрактов на общую сумму 4 миллиарда 704 миллиона 196 тысяч рублей. Эту сумму Роскосмос и захотел истребовать с РКЦ «Прогресс». Самарское предприятие не признало требования госкорпорации, и Роскосмос обратился в московский Арбитраж, — говорится в документах на сайте суда.

В свою защиту представители «Прогресса» сообщили, что за 3 года их зонд успел собрать объем информации, рассчитанный на 5 лет. На этом основании московский арбитраж отказал Роскосмосу в удовлетворении иска. Позже это решение утвердил 9-й Арбитражный апелляционный суд. Но истец не смирился с этим и пошел в Арбитражный суд Московского округа, который постановил рассмотреть иск с нуля.

На этот раз Арбитражный суд Москвы встал на сторону госкорпорации. Однако иск удовлетворили только частично.

— Взыскать с РКЦ «Прогресс» в пользу госкорпорации Роскосмос по космической 2 миллиарда 779 миллионов 273 тысячи рублей в возмещение убытков. В удовлетворении остальной части иска отказать, — говорится в резолютивной части решения суда.

Впрочем, у сторон есть еще месяц, чтобы обжаловать решение в 9-м арбитражном апелляционном суде, пишет 63.ру.