С начала года в Самарской области на воде погибло 50 человек

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По оперативным данным с начала года в Самарской области зарегистрировано 68 происшествий на воде. Погибло 50 человек, 29 человек спасено.



В летний период произошло 55 происшествий, на которых 39 человек погибло.





Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:

купайтесь только на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными станциями;

не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут находиться опасные предметы;

внимательно следите за поведением детей на пляже, не оставляйте их без присмотра;

не купайтесь на водоемах в нетрезвом состоянии;

не заплывайте далеко от берега - рассчитывайте силы на обратный путь;

старайтесь не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения;

если вы используете надувные матрацы, круги или другие предметы, ни в коем случае не уплывайте на них далеко от берега;

не купайтесь в одиночку.



В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки. В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.



При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру телефона «112».



Ваша безопасность - ваша ответственность!