С начала года в Самарской области на воде погибло 50 человек

По оперативным данным с начала года в Самарской области зарегистрировано 68 происшествий на воде. Погибло 50 человек, 29 человек спасено.
В летний период произошло 55 происшествий, на которых 39 человек погибло.
Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает:
В целях недопущения гибели на воде в каждом районе Самарской области определены места где купаться запрещено, муниципалитеты наделены полномочиями привлекать к административной ответственности людей, купающихся в местах где установлены запрещающие знаки. В случае, если вы заметили опасность или с вами произошла непредвиденная ситуация – не паникуйте. Обратите внимание окружающих на себя и позовите на помощь.
При чрезвычайных происшествиях звоните по номеру телефона «112».
Ваша безопасность - ваша ответственность!