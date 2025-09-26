С начала дня МЧС СО ликвидировали 6 пожаров

113

1 пожар в Самаре:

в Куйбышевском районе горели домашние вещи в квартире на 6 квадратах.

Привлекались 15 огнеборцев и 4 единицы техники.

В области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров:

в Ставропольском районе горел частный дом на 90 квадратах.

в Сызрани горели домашние вещи на 15 квадратах.

в Жигулевске горел дачный дом на 30 квадратах.

в Богатовском районе горел мусор на 5 квадратах.

в Тольятти горел мусор на 30 квадратах.

Привлекались 66 огнеборцев и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО