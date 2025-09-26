Я нашел ошибку
Главные новости:
1 пожар в Самаре и 5 пожаров в области. 
С начала дня МЧС СО ликвидировали 6 пожаров
Факты были ранее установлены полицией и органами местного самоуправления в Самаре, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевске и Красном Яре.
Инспекторы эконадзора региона выписали штрафы за нарушения в обращении с отходами на 306 тысяч рублей
На сегодняшний день капитальный ремонт стационара на улице Нагорной завершен на 75%.
Продолжается обновление стационара Самарской больницы №8
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В его фильмографии картины "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", "Президент и его внучка", "Актриса", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!".
На 60-м году жизни умер кинорежиссер и радиоведущий Тигран Кеосаян
Участники учились эффективно справляться со страхом публичных выступлений, структурировать свои мысли и создавать запоминающиеся презентации, осваивали инструменты ораторского искусства и изучали влияние на коммуникацию таких невербальных деталей, как мим
Серию мастер-классов для предпринимателей провели в Самарском бизнес-инкубаторе
Изюминкой сквера стала стела с именами выдающихся экономистов России и СССР.
В Самаре благоустроили сквер «Экономистов»
В настоящее время медики оказывают помощь водителю и двум пассажирам.
В Тольятти на Обводном шоссе перевернулась иномарка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.61
0
EUR 97.68
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской филармонии с большим успехом выступили «Виртуозы Москвы»
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

С начала дня МЧС СО ликвидировали 6 пожаров

26 сентября 2025 22:36
113
1 пожар в Самаре и 5 пожаров в области. 

1 пожар в Самаре:

в Куйбышевском районе горели домашние вещи в квартире на 6 квадратах.
Привлекались 15 огнеборцев и 4 единицы техники. 

В области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 5 пожаров:

в Ставропольском районе горел частный дом на 90 квадратах.
в Сызрани горели домашние вещи на 15 квадратах.
в Жигулевске горел дачный дом на 30 квадратах.
в Богатовском районе горел мусор на 5 квадратах.
в Тольятти горел мусор на 30 квадратах.
Привлекались 66 огнеборцев и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Пожар Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На ликвидацию возгорания выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники.
18 августа 2025, 15:43
В Самаре в здании рынка на ул. Агибалова горел вещевой павильон
На ликвидацию возгорания выезжали 30 огнеборцев и 8 единиц техники. Происшествия
809
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.
18 августа 2025, 12:48
17 августа лесники ликвидировали пожар под Самарой
Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров. Происшествия
661
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники.
12 августа 2025, 16:47
В Самаре на улице Ново-Садовой во время движения загорелся автобус
Для тушения привлекаются 7 специалистов, 2 единицы техники. Происшествия
801
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
26 сентября 2025  12:07
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» ждет гостей!
257
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
26 сентября 2025  09:30
Отопительный сезон стартовал в Самаре!
277
Руководитель области, обращаясь к участникам заседания, отметил успешное завершение основной волны приема на программы высшего и среднего профессионального образования.
25 сентября 2025  19:22
От выплат 100-балльникам ЕГЭ до мер поддержки участников СВО: итоги оперативного совещания под председательством Вячеслава Федорищева
1220
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
415
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
361
Весь список