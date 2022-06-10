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С 8 июня увеличены штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах! Летом резко увеличивается вероятность возникновения пожаров из-за нарушения правил пожарной безопасности в лесах при сжигании мусора и разведении костров в неположенных местах. Большинство лесных пожаров возникает от не затушенных костров. Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах. При посещении леса необходимо помнить, что курение опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало зелёной травы и днём сильно подсыхает прошлогодняя хвоя. Поэтому лучше курить в специально отведённых местах. Курить в лесу на ходу не следует, т.к. всегда существует опасность машинального отбрасывания в сторону горящей спички или окурка.

Дисциплинированность в лесу, сознательное поведение и строгое соблюдение несложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбережения лесов от пожаров.

В пожароопасный сезон в лесу недопустимо:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Дополнительно сообщаем, что 8 июня 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 28.05.2022 № 141-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вносит изменения в статью 8.32 КоАП РФ- нарушение правил пожарной безопасности в лесах (далее- Правил), значительно увеличивают наказание.

Штраф за нарушение Правил составит (часть 1) на граждан 15 тыс. – 30 тыс. рублей (вместо 1,5 тыс. – 3 тыс. рублей, как было прежде), для должностных лиц – 30 тыс. – 50 тыс. рублей (ранее 10 тыс. – 20 тыс. рублей), для юридических лиц – 100 тыс. – 400 тыс. рублей (ранее 50 тыс. – 200 тыс. рублей).

Сейчас на территории Самарской области действует особый противопожарный режим.

С 8 июня они составят (часть 3) для граждан 40 тыс. – 50 тыс. рублей (было 4 тыс. – 5 тыс. рублей); для должностных лиц 60 тыс. – 90 тыс. рублей (было 20 тыс. – 40 тыс. рублей); на юридических лиц – 600 тыс. – 1 млн. рублей (было 300 тыс. – 500 тыс. рублей).

Если нарушение Правил повлекло возникновение лесного пожара штраф составит (часть 4) для граждан 50 тыс.- 60 тыс. рублей (до этого он был 5 тыс. рублей), для должностных лиц — 100 тыс.- 110 тыс. рублей (ранее составлял 50 тыс. рублей), для юридических лиц — 1 млн.- 2 млн. рублей (ранее 500 тыс. — 1 млн. руб.).