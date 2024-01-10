С 30 декабря по 9 января в Самарской области произошло 103 пожара

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Огонь, к сожалению, унес жизни пяти человек.

В жилом секторе произошло 77 пожаров. Пожарные подразделения реагировали своевременно.

30 декабря в с. Заборовка, Сызранского района произошел пожар внутри частного дома на площади 10 кв.м. На пожаре погибла женщина 1933 г.р. Предварительная причина пожара – неисправность печного отопления.

1 января в переулке Бельском Советского района г. Самары горела комната в квартире на площади 30 кв.м К На пожаре погиб мужчина 1965 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

2 января в квартире многоквартирного дома на бульваре 50 лет Октября в Центральном районе г. Тольятти горели домашние вещи и мебель на площади 60 кв.м. На пожаре погибла девочка 2013 г.р. Еще 5 человек удалось спасти пожарно-спасательным подразделениям. Причина пожара – детская шалость.

3 января на ул. Борковская в Автозаводском районе г. Тольятти горела мебель в помещении шиномонтажа на площади 4 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1987 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

4 января на ул. Алма-Атинской в Кировском районе г. Самара горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв.м. На пожаре погиб мужчина 1984 г.р. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.