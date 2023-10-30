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С 27 по 29 октября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 49 пьяных водителей

30 октября 2023 11:57
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С 27 по 29 октября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено 49 пьяных водителей

С 27 по 29 октября сотрудниками ГИБДД по всей области выявлено и привлечено к ответственности 49 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, сотрудники полиции выявили 4 водителя без водительских удостоверений на дорогах губернии. Под пристальным вниманием сотрудников Госавтоинспекции оказались и иные правонарушения: за нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 237 водителей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 44 нарушителя правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 99 правонарушителей со стороны водителей и 124 со стороны пешеходов.

Подобные широкомасштабные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.

Теги: БДД

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