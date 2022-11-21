С 18 по 21 ноября спасатели 25 раз выезжали на ликвидацию техногенных пожаров

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В период с 18 по 21 ноября пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 25 техногенных пожаров, 15 из которых произошли в городах, 10 - в муниципальных районах области. 6 пожаров произошло в Самаре.

Для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения привлекались 23 раза.

На водных объектах области происшествий не произошло.

В жилом секторе зарегистрировано 18 пожаров. Эвакуировано 10 человек, пострадал 1 человек, погиб 1 человек.

19 ноября ночью в дежурную смену поступило сообщение о пожаре в Безенчукском районе, ст. Мыльная. На месте вызова горел частный дом на площади 50 кв.м. К сожалению, на пожаре погибла женщина. Для борьбы с огнем привлекались 5 единиц техники, 3 человека личного состава, в том числе ДПК «Преполовенка».

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования.

Во избежание подобного рода пожаров Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать ряд правил.

В случае пожара звоните по телефонам пожарных и спасателей «01», с мобильного - «101».

Фото: ГУ МЧС СО