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РЖД: 9 вагонов поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми

26 июня 2024 20:48
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Движение поездов на этом участке приостановлено.

Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми, сообщили РЖД в Telegram-канале, передает РИА Новости.

"Двадцать шестого июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги (Республика Коми) произошел сход девяти вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск", — указано в релизе.

Предварительно, погибших нет, рассказали в Западном межрегиональном управлении на транспорте СК. К месту происшествия направлены оперативные службы, пассажирам оказывают помощь.

По данным местных властей, вагоны пассажирского поезда сошли с рельсов вскоре после отъезда от станции Инта.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, возбуждено уголовное дело.

Движение поездов на этом участке приостановлено, туда вылетел глава Коми Владимир Уйба.

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