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Руководитель ряда самарских регион за невыплату зарплаты предстанет перед судом

15 июня 2022 13:47
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Руководитель ряда самарских регион за невыплату зарплаты предстанет перед судом

Ранее работники организаций обратились с соответствующим заявлением в региональное следственное заявление в рамках личного приема, проведенного заместителем руководителя Александра Владимировича Воеводина. Заместитель руководителя следственного управления дал указания подчиненным сотрудникам в кратчайшие сроки установить перечень лиц, пострадавших от действий обвиняемого, а также предпринять исчерпывающие меры для восстановления их прав.

По версии следствия, в период времени с сентября 2021 года по апрель 2022 года обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Констант 18», допустил невыплату заработной платы четверым сотрудникам организации на общую сумму более 320 тысяч рублей. При этом денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации обвиняемый направлял на увеличение суммы оборотного капитала организации, а также расчеты с арендодателями и налоговые выплаты.

Кроме того, в период с июля 2020 года по октябрь 2021 года обвиняемый, являясь директором ООО «ПКБ Волгостромпроект» также допустил невыплату заработной платы троим сотрудникам организации на общую сумму более 489 тысяч рублей. Денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации, направлялись на аналогичные цели.

Благодаря грамотным действиям следователей удалось добиться частичного погашения указанной задолженности перед работниками, кроме того в качестве обеспечительной меры был наложен арест на часть имущества должника.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд, сообщает СУ СК.

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