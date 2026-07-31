Руководитель Поисково-спасательной службы Самарской области Олег Моцарь покинул свою должность

В руководстве Поисково-спасательной службы Самарской области (ПСС СО) произошли кадровые изменения. Об этом 63.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Олег Моцарь написал заявление по собственному желанию. Обязанности руководителя исполняет Иван Аманов. Он был заместителем по поисково-спасательным работам», — пояснил собеседник.

Последние недели ПСС СО оказалась в центре скандала. Олега Моцаря, который стоял у истоков работы ведомства, заподозрили в нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. Один из них касается работ, проводившихся на пляжах Самары летом 2025 года. Тогда, как выяснили следователи, в городе искали подрядчика для расчистки акваторий зон отдыха. Контракт выиграл местный индивидуальный предприниматель. Но, по версии стороны обвинения, к работе привлекали технику и сотрудников ПСС, а не представителей подрядчика. По предварительным подсчетам, ущерб составил 53 тысячи рублей. В такую сумму оценили топливо, израсходованное катером.

Сначала Ленинский районный суд отправил Олега Моцаря в СИЗО, но его адвокатам удалось добиться смягчения меры пресечения до домашнего ареста. Однако чуть позже начальник ПСС стал фигурантом второго, а потом и третьего уголовного дела. И на этапе предварительного следствия по одному из них его снова отправили в СИЗО.