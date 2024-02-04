Россиянин утонул на Бали во время подводного плавания

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Российский гражданин скончался во время подводного плавания на острове Бали в Индонезии. Об этом 3 февраля сообщил портал Detik.

37-летний Евгений плавал с трубкой на пляже Биас Тугель вместе с друзьями. Один из них рассказал, что они вдвоем зашли в воду, отплыли от берега, а назад вернулся только один из них.

Друзья россиянина начали поиски вместе с местными жителями и через полтора часа обнаружили тело пропавшего мужчины возле кораллов. Его попытались реанимировать, но врачи констатировали смерть. Тело туриста эвакуировали в местную больницу, пишут "Известия".