Росгвардейцы задержали жителя Чапаевска, который находился в федеральном розыске

Я нашел ошибку
Главные новости:
В прошлом сезоне Градусы дошли до финала и оказались в пятерке сильнейших.
Команда КВН «Градусы» Самарского филиала «Т Плюс» вышла в финал Лиги трудовой молодежи
В состав высшего уровня Президентского кадрового резерва вошли представители Правительства Самарской области
Наставничество — обеспечение профессионального развития и адаптация квалифицированных кадров.
В медучреждениях Самарской области создана система наставничества
Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича представил оперу для детей «Репка».
САТОБ в Москве принял участие в VIII Всероссийском фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку» 
У должников есть время оплатить накопившиеся квитанции до конца октября.
«РКС-Самара»: жителей Куйбышевского района предупредили о грядущем отключении услуг за долги
В этот раз участникам предстоят более сложные задания, подготовленные юристами и специалистами по работе с молодежью.
В самарском ДК «Заря» состоится финал городского правового турнира «В рамках закона»
В результате неконтролируемого пала сухой травы в указанный период в регионе произошло 5 пожаров на общей площади менее 1 га.
За выхoдныe дни спасатели СО потушили 56 техногенных пожаров
Российская музыкальная радиостанция «Авторадио» и областная Госавтоинспекция устроили для жителей и гостей региона настоящий праздник.
В Самаре состоялся «Автофест», посвященный Дню автомобилиста
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.31
0.32
EUR 102.55
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Где ты, Ланцелот?»
В Самаре открывается юбилейная выставка Булгакова В. В. «В краю берез и тополей»
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Росгвардейцы задержали жителя Чапаевска, который находился в федеральном розыске

16 октября 2023 11:15
171
Росгвардейцы задержали жителя Чапаевска, который находился в федеральном розыске

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Чапаевске. Около одного из домов на улице Чапаева стражи правопорядка обратили внимание на мужчину – он привлек внимание своим неопрятным внешним видом и шаткой походкой. К тому же, увидев служебный автомобиль, пешеход резко изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения росгвардейцев. 

Решив узнать причины такого поведения, патрульные остановили мужчину. Проверив его личность по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что житель Чапаевска 1991 года рождения находится в федеральном розыске – его искали полицейские Новокуйбышевска как скрывшегося от органов следствия.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец избил мать на костылях
12 октября 2023, 10:04
Тольяттинец избил мать на костылях
Сотрудники вневедомственной охраны задержали тольяттинца и передали своим коллегам из полиции. Криминал
427
Росгвардия предлагает жителям Самарской области сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
11 октября 2023, 12:59
Росгвардия предлагает жителям Самарской области сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
Под добровольной сдачей понимается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной... Общество
464
Дезодоранты, кремы, шоколад пытался украсть самарец в гипермаркете
11 октября 2023, 09:49
Дезодоранты, кремы, шоколад пытался украсть самарец в гипермаркете
Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу. Криминал
444
В центре внимания
В РФ могут ввести выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
16 октября 2023  09:00
В РФ могут установить выплату в размере МРОТ для ухаживающих за инвалидами
227
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
15 октября 2023  12:24
Дмитрий Азаров поздравил дорожников региона с Днем работников дорожного хозяйства
480
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца
15 октября 2023  11:54
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с днем отца
593
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
13 октября 2023  12:43
Дмитрий Азаров обсудил с инвесторами продолжение строительства ветровых электростанций в Самарской области
3263
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
13 октября 2023  12:08
12 октября начался официальный визит делегации республики Узбекистан в Самарскую область
579
Весь список