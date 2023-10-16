Росгвардейцы задержали жителя Чапаевска, который находился в федеральном розыске

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Чапаевске. Около одного из домов на улице Чапаева стражи правопорядка обратили внимание на мужчину – он привлек внимание своим неопрятным внешним видом и шаткой походкой. К тому же, увидев служебный автомобиль, пешеход резко изменил направление движения и попытался как можно быстрее выйти из поля зрения росгвардейцев.

Решив узнать причины такого поведения, патрульные остановили мужчину. Проверив его личность по информационным базам данных, стражи правопорядка выяснили, что житель Чапаевска 1991 года рождения находится в федеральном розыске – его искали полицейские Новокуйбышевска как скрывшегося от органов следствия.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции.