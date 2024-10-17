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«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления

17 октября 2024 13:31
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«РКС-Самара» объясняют, откуда появляются большие начисления.

«Почему мне так много насчитали?» - сотни таких сообщений поступают в «РКС-Самара» после рассылки квитанций. Абоненты недоумевают, почему привычная сумма вдруг стала существенно больше, ведь водой пользовались как обычно. А оказывается, что изменения произошли в соответствии с законодательством: если абонент более трех месяцев не передавал показания своих счётчиков, начисления производятся по нормативу.  

Ресурсная компания напомнила жителям о важности своевременных показаний: абонентам было направлено почти 8000 sms-сообщений с просьбой срочно передать показания и погасить уже накопившийся долг. В списки рассылки попали жильцы МКД и частного сектора, которые молчали о данных своих ИПУ от двух месяцев до трёх лет. Молчание приводит не только к высоким начислениям, но и к долгам. Чтобы исправить ситуацию, абонентам необходимо срочно передать фото своих счётчиков с актуальными показаниями в «РКС-Самара»: через Виртуальную приёмную на сайте samcomsys.ru или на электронную почту info@samcomsys.ru. Это поможет скорректировать начисления. 

 

Передавать показания счётчиков воды нужно каждый месяц с 7 по 23 число. Это можно сделать несколькими способами:

 - через личный кабинет или без регистрации на сайте www.samcomsys.ru с 7 по 23 число

- через мобильное приложение «РКС-Самара» с 7 по 23 число

- через мобильное приложение АО Почта Банк с 7 по 20 число

- через голосового робота по тел. 207-25-40

- через чат-бот Елена СКС в мессенджере Телеграм: https://t.me/rks_samara_bot

 

Теги: РКС-Самара

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