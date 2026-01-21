Режим угрозы атаки БПЛА сняли в четырех регионах России, включая Самарскую область

Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов снят в Воронежской, Самарской, Оренбургской областях и Ставропольском крае. Об этом утром в среду, 21 января, сообщили губернаторы регионов и МЧС России в Telegram.

Минувшей ночью в Воронежской области силы ПВО обнаружили и уничтожили один беспилотник.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", – написал губернатор области Александр Гусев.

Аналогичные сообщения о снятии угрозы опубликовали главы Оренбургской области и Ставропольского края, а также МЧС по Самарской области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, пишет Смотрим.