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Решение суда: дело о несчастном случае в колледже им. Ляпиной в Самаре будет пересмотрено

12 июля 2022 10:23
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Решение суда: дело о несчастном случае в колледже им. Ляпиной в Самаре будет пересмотрено

11 июля Октябрьский районный суд Самары удовлетворил ходатайство прокуратуры о возврате уголовного дела о несчастном случае в колледже им. Ляпиной (один из учащихся погиб от удара током) на доследование. Такого результата удалось добиться при содействии депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна. Напомним, что ранее следователи усматривали причастность школьного электрика к гибели студента.

Еще в мае житель Октябрьского района Самары Игорь Родионов приходил на личный прием к депутату со всей семьей. В апреле в самарском медицинском колледже им. Ляпиной произошел несчастный случай. Студент учебного заведения скончался от поражения током, взломав электрический шкаф. Бремя вины, согласно следствию, легло на плечи Игоря Родионова, который на тот момент являлся дежурным электриком колледжа.

«Уголовное преследование в мой адрес считаю необоснованным. Было сфальсифицировано удостоверение, что у меня якобы имелся допуск к работам в 1000 В. Вероятно, таким образом, руководство колледжа попыталось определить виновного – во избежание возбуждения уголовного дела в адрес преподавателей, которые отвечают за жизнь и безопасность студентов. В любом случае, следователь был обязан во всем разобраться, но этого сделано не было», — рассказал тогда мужчина.

Александр Хинштейн, увидев удостоверение, сразу понял, что оно сфальсифицировано. Депутат инициировал запросы в региональную прокуратуру и СУ СК РФ по Самарской области: очевидно необходим пересмотр дела. Прямо в ходе приема он позвонил министру здравоохранения Самарской области Армену Беняну (колледж имени Ляпиной находится в ведении министерства), который пообещал провести проверку и объективно разобраться в ситуации. Также Александр Хинштейн связался с директором колледжа Надеждой Ярочкиной, которая заявила о готовности предоставить все необходимые документы. По убеждению депутата, необходимо ставить вопрос о возбуждении уголовного дела о подделке подложных документов.

Сегодня в ситуации произошел переломный момент: по решению суда дело будет пересмотрено. Депутат держит вопрос на личном контроле.

«Верю, что в ходе доследования найдут виновных, и будет наказан не дежурный электрик — «стрелочник», которого намеренно обвинили в преступлении, а тот, кто этого действительно заслуживает», — прокомментировал Александр Хинштейн в соцсетях.

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