Рейды по мигрантам прошли на рынках Самары

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из отдела по вопросам миграции Управления МВД России по г. Самаре, полком патрульно-постовой службы полиции, участковыми уполномоченными полиции, полком дорожно-патрульной службы полиции при силовой поддержки бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области провели профилактические мероприятия на торговых объектах, расположенных на улице Дальневосточной и проспекте Кирова областного центра. В ходе рейда пресечено 30 нарушений миграционного законодательства.

Так, в отношении двух граждан составлены административные протоколы по признакам административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности».

В отношении 10 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации». В отношении 18 граждан составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».

Подобные мероприятия на территории областного центра проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.