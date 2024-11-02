Разыскивается подросток из Тольятти

116

Полицейскими разыскивается несовершеннолетний Журавлев Дмитрий, 2010 года рождения, житель Тольятти, который 26.10.2024 г. ушел из дома, расположенного на улице Победы, в неизвестном направлении и до сих пор его местонахождение неизвестно.

Сотрудники органов внутренних дел проверяют места возможного нахождения юноши. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей разыскиваемого, полицейские опрашивают знакомых юноши, отрабатывают места возможного появления подростка.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русого цвета, глаза карие.

Особые приметы: шрам над правой бровью.

Был одет в длинную куртку черного цвета с капюшоном, джинсы черного цвета, олимпийку с капюшоном черного цвета, кроссовки черного цвета с подошвой белого цвета.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить по телефонам: 93-48-62, 93-69-69.