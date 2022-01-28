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Разбойника, напавшего на магазин в Новокуйбышевске, задержали за несколько часов

28 января 2022 10:27
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Разбойника, напавшего на магазин в Новокуйбышевске, задержали за несколько часов

25 января текущего года в дневное время в дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску за помощью обратилась 45-летняя местная жительница, сотрудник одного из продуктовых магазинов города. Женщина сообщила полицейским приметы злоумышленника, который за несколько минут до этого в помещении торговой точки, расположенной на проспекте Победы, угрожая ей предметом, похожим на нож, похитил денежные средства.

Специалист экспертно-криминалистического отделения ОМВД России по г. Новокуйбышевску обработал поверхности, которых мог касаться преступник, дактилоскопическим порошком, обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. В дальнейшем, в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, при проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Оперуполномоченные уголовного розыска отработали на причастность к совершению разбойного нападения лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности и проживающих в районе места происшествия. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что нападение мог совершить 30-летний местный житель, ранее судимый за хранение наркотических средств и имущественные преступления.

В течение нескольких часов с момента обращения потерпевшей в полицию, сотрудники отдела уголовного розыска установили места возможного нахождения, задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина вину в содеянном признал и пояснил сотрудникам полиции, что деньги успел потратить на собственные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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