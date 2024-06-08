пять пострадавших при теракте в "Крокусе" остаются в больницах

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Пять человек, пострадавших в конце марта при теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" , остаются в больницах, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

По словам министра, пострадавшие находятся в больницах Москвы и федеральных центров.

"Динамика состояния положительная, их состояние оценивается сегодня как средней тяжести", – сказал он агентству ТАСС.

Теракт в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошел 22 марта перед концертом группы "Пикник". Погибли 144 человека, получили ранения 551. В настоящее время арестованы 11 человек по делу о теракте. Следственный комитет РФ сообщил, что установил связь устроителей теракта с украинскими нацистами.