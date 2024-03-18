Пьяный водитель в Волжском районе представился сотрудникам автоинструктором

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Житель Самары, лишенный права управления транспортными средствами, отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Днем 22 февраля текущего года инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД О МВД России по Волжскому району, находясь на маршруте патрулирования на 50 км автодороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» для проверки документов остановили автомобиль Lexsus 570.

Поведение водителя во время административной процедуры не соответствовало обстановке: он заметно нервничал, был излишне суетлив, представился полицейским инструктором одной из известных самарских автошкол, однако, удостоверение на право управления транспортным средством у 38-летнего мужчины отсутствовало.

Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили проехать в наркологический диспансер с целью прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Житель Самары отказался. Для дальнейшего разбирательства ранее не судимого мужчину доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», госавтоинспекторы выяснили, что в мае 2023 года задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил права управления транспортными средствами на 1 год и 6 месяцев.

Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделом дознания ОМВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.