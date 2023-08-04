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Пьяный тольяттинец "заминировал" объект электроэнергетики

4 августа 2023 10:40
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Пьяный тольяттинец "заминировал" объект электроэнергетики

В июле текущего года в дежурную часть О МВД России по г. Жигулевску поступило сообщение об угрозе разрушения объекта электроэнергетики.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа О МВД России по г. Жигулевску, ближайшие патрульные экипажи полиции, кинологи со служебно-разыскной собакой и другие экстренные службы. Полицейские с применением технических средств проверили административные помещения и прилегающую территорию. В ходе совместной работы сотрудников О МВД России по г. Жигулевску и Росгвардии предметов, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и задержали сообщившего об угрозе жителя г. Тольятти 1974 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил, что, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил правонарушение из хулиганских побуждений, понимая, что сообщает заведомо ложные сведения. Вину свою признал, в содеянном раскаялся. По данным полицейских подозреваемый – работник одного из предприятий города Тольятти ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ответственность за совершение данного преступления наступает с 14 лет.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о том, что ложное сообщение об акте терроризма – преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность. Сотрудники полиции незамедлительно реагируют на данные сообщения, проводят необходимые проверки, устанавливают и задерживают виновных.

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