Пьяный сызранец сел за руль, чтобы доехать за добавкой до пивного ларька

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В октябре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе переулка Молодогвардейский. Со слов заявителя водитель-нарушитель ПДД РФ находился в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекторы выехали по указанному адресу, установили, что местный житель 1994 года рождения, управляя автомобилем LADA 219010 не уступил дорогу и допустил столкновение с а/м ВАЗ 213100.

Во время документирования ДТП дорожные полицейские, убедившись, что медицинская помощь участникам столкновения не нужна, выявили у водителя LADA 219010 явные признаки алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и выписали постановление о прохождении медицинского освидетельствования, которое подтвердило факт опьянения у местного жителя.

Правонарушителя госавтоинспекторы доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время проверки полицейские установили, что ранее, по постановлению суда, задержанный признан виновным в совершении аналогичного административного правонарушения и ему назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 18 месяцев с административным штрафом в размере 30 000 рублей. Срок привлечения к административной ответственности на момент нового правонарушения не истек. Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время вновь сел за руль автомобиля пьяным.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.264.1 УК РФ, ранее не судимый злоумышленник признался полицейским, что употребив три литра пива, решил съездить за добавкой до пивного ларька на своём автомобиле, хотя знал, что это противозаконно. В пути следования нарушил ПДД РФ и совершил ДТП.

В настоящее время Следственным управлением МУ МВД России «Сызранское» уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для рассмотрения по существу.