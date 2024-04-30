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Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей

30 апреля 2024 10:28
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Пьяный мужчина в Самаре вез жену и детей

В феврале текущего года на Южном шоссе сотрудники самарской Госавтоинспекции остановили для проверки документов автомобиль, под управлением мужчины 1985 года рождения, в салоне в качестве пассажиров находились его бывшая супруга  и двое несовершеннолетних детей.

Во время административной процедуры, водитель сообщил полицейским об отсутствии у него водительского удостоверения. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции выявили у мужчины признаки опьянения, отстранили его от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, которое установило факт наличия алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации, превышающей допустимую норму.

Убедившись, что женщина с детьми находятся в безопасности и имеют возможность продолжить свой путь самостоятельно, сотрудники органов внутренних дел доставили задержанного в ближайший отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную автостоянку.

В ходе проверки выяснилось, что в мае прошлого года задержанный привлекался к уголовной ответственности за совершение на территории Сергиевского района преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ.  Соответствующих выводов злостный нарушитель дорожной безопасности не сделал и спустя некоторое время решил после отдыха в одном из самарских торговых центров на автомобиле отвезти детей домой – в Сергиевский район.

Отделом дознания Управления МВД России по г. Самаре ранее судимому жителю поселка городского типа Суходол предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления). В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.

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