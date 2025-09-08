Пропавшего больше месяца назад в Новосибирске мальчика нашли живым

153

Поиски 12-летнего мальчика, который пропал в Ленинском районе Новосибирска более месяца назад, 31 июля, успешно завершились. Об этом сообщили в группе местного отделения отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», — сказано в сообщении.

Местонахождение мальчика было неизвестно с 31 июля. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

В июле трехлетний мальчик пропал возле стоянки пастухов в Туве. Инцидент произошел в двух километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района 6 июля. Пропавший ребенок находился в компании старшей сестры. Девочка якобы на пару минут отлучилась, чтобы привязать лошадь, а когда вернулась к месту, где оставила брата, мальчика уже не было, пишет Газета.