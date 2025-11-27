Пропал пожилой человек: устанавливается местонахождение жителя Челно-Вершинского района

Полицейскими разыскивается житель Челно-Вершинского района Вахмистров Виктор Михайлович 1954 года рождения, который 22 июня 2024 года ушел из дома в поселке Красная Горка и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: мужчина, на вид 65 – 70 лет, рост 160 - 165 см., худощавого телосложения, славянской внешности, волосы седые, глаза серые, нос прямой.

Был одет: рубашка темно-синего цвета в мелкую клетку, шорты черного цвета, галоши.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части Отделения МВД России по Челно-Вершинскому району 8(84651)228-02 либо 112. Конфиденциальность гарантируется.