Прокуратура заявила о взрывоопасной ситуации на ЖД-станции в Самарской области

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На железнодорожной станции Кинель Самарской области обнаружена опасность. Есть угроза жизни и здоровью работников и пассажиров.

Дело в том, что здесь прокуратура нашла нарушения при проведении работ по закреплению подвижного состава на станционных путях, а также по роспуску с горки вагонов. Начальник дирекции пути уже получил от надзорного органа представление, пишет ГТРК Самара.

«На станции Кинель Куйбышевской железной дороги допущен роспуск вагонов – порожних цистерн из-под сжиженного газа, являющегося взрывоопасным. Такие действия создают угрозу жизни и здоровью работников и лиц, пользующихся услугами железнодорожного транспорта, могут повлечь порчу или уничтожение подвижного состава и объектов транспортной инфраструктуры, а также причинение вреда окружающей среде», - заявили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.