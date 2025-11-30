Производители «Мистера Сидра» подали апелляцию в Красноглинский районный суд

Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна приговорили к 9 и 8 годам лишения свободы. Это время должны провести в исправительной колонии общего режима. Но мужчины подали жалобу.

Уголовное дело поступило в феврале нынешнего года. Злоумышленники разработали свою технологию производства сидра с нарушением законодательства и использованием сомнительного этилового спирта.

Причем Гусейнов предложил Айрапетяну вступить в преступный сговор для совместного производства, хранения и перевозки опасного алкоголя. В итоге погибли 50 человек, трое получили тяжкий вред, 33 избежали его благодаря медпомощи.

Мужчины признали вину частично. В сентябре суд лишил Анара и Артема свободы на 9 и 8 лет соответственно. В сроки зачли периоды нахождения под стражей с 5-го и 8 июня 2023-го. Плюс гражданские иски о компенсации морального вреда.

Однако злоумышленники подали апелляцию. Ее зарегистрировали в Красноглинском райсуде, сообщает «КП-Самара».