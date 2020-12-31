Прохожий угнал скорую, которая приехала на вызов к пенсионерке

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Неизвестный угнал машину скорой помощи, которая приехала по вызову к пожилой женщине в уральское село Новоалексеевское, передает РИА Новости.

Отмечается, что водитель вышел из кабины, оставив ключи в замке зажигания, чтобы помочь коллегам с носилками. За это время прохожий успел залезть в кабину и угнать автомобиль.

Полиция быстро нашла брошенную скорую в соседней деревне. Машина не была повреждена, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. При этом из автомобиля пропал видеорегистратор, отмечает «Комсомольская правда».

Угонщик успел скрыться в неизвестном направлении. После произошедшего возбуждено уголовное дело, злоумышленника объявили в розыск. В соцсети попало видео, на котором запечатлен момент угона скорой.