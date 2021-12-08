Продавщица рынка на Камчатке в пьяном состоянии провела "обряд очищения павильона" и устроила пожар

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Продавщицу рынка в Петропавловске-Камчатском, которая в пьяном состоянии провела "обряд очищения павильона" и устроила пожар, уничтоживший имущество на 52 миллиона рублей, ждет суд, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, передает РИА Новости.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 71-летней жительницы краевого центра… В начале января прошлого года работающая продавцом на рынке по улице 50 Лет Октября… пенсионерка в состоянии алкогольного опьянения зажгла на рабочем месте церковную свечу для совершения обряда очищения павильона и на хорошую торговлю. В результате неосторожного обращения с огнем на рынке произошел пожар, вследствие которого уничтожено имущество на общую сумму более 52 миллионов рублей", – говорится в сообщении. В ведомстве отмечают, что обвиняемая вину не признала, поскольку подробности пожара не помнит.

Дело направлено в суд.

Фото: соцсети