Приземлявшийся в Самаре пассажирский самолет столкнулся с птицами

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Появились подробности произошедшего накануне вечером инцидента с пассажирским самолетом, выполнявшим рейс "Санкт-Петербург" – Самара" и при заходе на посадку столкнувшимся с птицами.

ЧП произошло в самарском аэропорту Курумоч в районе 22 часов 40 минут по местному времени. Как рассказали во вторник в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СКР, несмотря на столкновение, посадка воздушного судна прошла в штатном режиме, пишет Смотрим.

Пострадавших, по предварительным данным, нет. Обстоятельства произошедшего выясняют следователи. Это уже не первый инцидент, который произошел за последние месяцы в самарском аэропорту. В феврале этого года автотрап при подъезде к задней двери Boeing 737 рейса "Самара – Москва" повредил обшивку самолета.