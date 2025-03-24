Природный пожар в Шигонском районе: горели 800 кв. метров камыша

23 марта в 14:50 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Муранка.
На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 114 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек личного состава и пожарно-химическая станция Шигонского лесничества.
По прибытии было установлено, что горит камыш на площади 800 квадратных метров.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18:00 была объявлена локализация пожара, в 18:44 – объявлена ликвидация открытого горения.
На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», использовались 5 ранцевых лесных огнетушителя.
Причины пожара устанавливаются.