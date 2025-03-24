Природный пожар в Шигонском районе: горели 800 кв. метров камыша

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23 марта в 14:50 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение о пожаре в селе Муранка.

На место вызова был направлен расчет пожарно-спасательной части № 114 вышеуказанного Отряда в количестве 6 человек личного состава и пожарно-химическая станция Шигонского лесничества.

По прибытии было установлено, что горит камыш на площади 800 квадратных метров.



Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 18:00 была объявлена локализация пожара, в 18:44 – объявлена ликвидация открытого горения.

На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», использовались 5 ранцевых лесных огнетушителя.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"