При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске

В ночное время сотрудники ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области совместно с коллегами из Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте находились на территории железнодорожного вокзала региональной столицы.

Во время дежурства по обеспечению общественной безопасности и общественного порядка росгвардейцы обратили внимание на мужчину, чья внешность совпадала с полученной ранее ориентировкой. Стражи правопорядка приняли решение проверить его документы.

Установив его личность, сотрудники правоохранительных органов выяснили, что житель Оренбургской области 1956 года рождения находится в федеральном розыске. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации («Убийство»).

Задержанный был передан инициаторам розыска для дальнейшего проведения процессуальных мероприятий.