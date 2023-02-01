При сходе лавины на горнолыжном курорте в Индии пострадали восемь россиян

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Восемь россиян пострадали при сходе лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, они находятся в больнице, сообщили РИА Новости в полиции Барамуллы, расположенного неподалеку от курорта.

Ранее полиция города Барамуллы сообщила, что 19 иностранных граждан были спасены, тела двух иностранных граждан были извлечены из-под лавины и направлены в больницу для проведения судебно-медицинских процедур. По предварительным данным, погибшие – граждане Польши.

Гульмарг – это самый крупный горнолыжный курорт в Гималаях ориентированный на внетрассовое катание.

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