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При обрушении дома в Новосибирске один человек погиб, восемь пострадали

9 февраля 2023 09:10
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при обрушении дома в Новосибирске один человек погиб, восемь пострадали

По уточненным данным, при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске погиб один человек, заявил журналистам начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов.

Ранее сообщалось о двух жертвах и семи раненых.

"На настоящий момент девять пострадавших, из которых один человек погиб. Восемь человек находятся в состоянии различной степени тяжести", — сказал Орлов.

Он подчеркнул, что информация о гибели второго пострадавшего от отравления угарным газом оказалась преждевременной.

Взрыв газа произошел утром в пятиэтажном доме на улице Линейной. По словам Орлова, разрушились 30 квартир.

Разбор завалов продолжается. Спасатели считают, что под ними могут находиться три человека, пишет РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости представитель представитель областного министерства ЖКХ, диагностику газового оборудования в здании проводили минувшей осенью.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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