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Правоохранители установили личность открывшего стрельбу в казанской школе, сообщил источник «Известий» во вторник, 11 мая.

По некоторым данным, молодой человек ранее учился в этом учреждении, у него не сложились отношения с преподавателями и одноклассниками.

Сообщение о стрельбе в гимназии поступило правоохранителям ранее в этот день. По предварительным данным, огонь открыли двое подростков, один из них был задержан сотрудниками ФСБ.

Второго человека, открывшего стрельбу в школе в Казани, ликвидировали. Об этом сообщил источник «Известий» 11 мая.

Ранее сообщалось, что он взял заложников на четвертом этаже здания.

В результате инцидента погибли 11 человек.

В результате стрельбы в казанской школе пострадали 32 человека, они госпитализированы, сообщил источник в Минпросвещения во вторник, 11 мая. На момент стрельбы в образовательным учреждении находились 714 детей, а также около 70 сотрудников, из которых 52 преподаватели.

На место происшествия прибыл президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщают Известия.