Правоохранители подсчитали ущерб от крупного пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2022 году в «Самарских коммунальных системах» было решено уделить особое внимание проверкам исполнения правил техники безопасности и охраны труда непосредственно на местах.
В «РКС-Самара» исполнение правил промышленной безопасности проверяют на месте проведения земляных работ
С 1 апреля начнет действовать новая мера поддержки семей с детьми, выплаты будут установлены на детей от 8 до 16 лет, которые растут в семьях с невысокими доходами.
Порядка 52 тысяч детей Самарской области могут рассчитывать на новые выплаты
Награда присуждается людям с инвалидностью за выдающиеся достижения в области культуры и искусства.
Продолжается прием заявок на Международную премию "Филантроп"
Теперь любой пользователь, имеющий учетную запись на Госуслугах, может получать информацию о наличии исполнительного производства.
Сервисы Службы судебных приставов теперь доступны на региональном портале госуслуг
Шурале представляет собой существо из татарской и башкирской мифологии, олицетворяющее дух леса.
В СОУНБ открывается выставка Нурхатима Бикулова «Шурале»
Песков: всему миру будет интересно узнать, чем занимались биолаборатории США на Украине.
Кремль надеется, что в ситуации с американскими биолабораториями на Украине удастся разобраться
Для удобства жителей Самары.
В Самаре изменился график работы клиентских офисов «Газпром межрегионгаз Самара»
Предыдущий руководитель оркестра, дирижер Михаил Щербаков продолжит свою работу на посту художественного руководителя Самарской государственной филармонии.
Дирижёром оркестра Самарской филармонии назначен Филиппо Десси
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 105.81
0
EUR 115.62
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ж/д вокзале  Самары росгвардейцы провели флешмоб, посвященный Международному женскому дню
Судебные приставы поздравили женщин региона с наступающим Международным женским днем
Дмитрий Азаров поздравил женщин региона с наступающим 8 марта
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Правоохранители подсчитали ущерб от крупного пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

9 марта 2022 10:46
255
Правоохранители подсчитали ущерб от крупного пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

В прокуратуре Самары озвучили детали уголовного дела о крупном пожаре в торгово-офисном центре «Скала». Фигурантом стал простой рабочий.

Пожар в «Скале» произошел 12 марта 2021 года. Пламя охватило фасад здания на площади 400 кв. метров. 

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Пришлось даже перекрывать Московское шоссе.

К счастью, никто не пострадал. Однако кроме фасада ТОЦ пострадали припаркованные рядом с ним машины. Nissan Juke и BMW 523 сгорели, а на Skoda Rapid упали строительные конструкции.

При расследовании обстоятельств пожара выяснилось, что распространению огня способствовало то, что фасад изначально смонтировали с нарушениями — посмотрите комментарий Госстройнадзора.

— Торгово-офисный центр «Скала» введен в эксплуатацию в 2005 году. Реконструкция и капитальный ремонт не проводились. Сразу после ликвидации пожара специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы. Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что «причина» заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта. Фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ «Скала», не используются при строительстве торговых центров, — рассказал руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.

Однако причиной самого возникновения возгорания стали действия рабочего. Это выяснили сотрудники самарского отдела надзорной деятельности и профилактической работы профильного управления регионального ГУ МЧС во время расследования уголовного дела по факту происшествия, пишет 63.ру.

— По версии следствия, 12 марта 2021 года рабочий допустил выполнение огневых работ по разморозке ливневой металлической трубы с применением открытого огня газовой горелки вблизи строительных конструкций торгово-офисного комплекса «Скала», выполненных из горючих материалов. Это и привело к пожару, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Рабочему вменяют «уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
9 марта 2022  12:37
В Самарской области досрочно стартовал дорожно-строительный сезон 2022 года
202
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
8 марта 2022  13:16
В Самаре изменят расписание дачных перевозок
1034
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
8 марта 2022  10:09
Дмитрий Азаров поздравил жительниц Самарской области с 8 марта
644
В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19
7 марта 2022  13:41
В Самарской области подтверждено за сутки 2905 случаев COVID-19
930
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
6 марта 2022  11:32
Дмитрий Азаров встретился с руководителями ветеранского движения Самарской области
969
Весь список