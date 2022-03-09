Правоохранители подсчитали ущерб от крупного пожара в ТОЦ «Скала» в Самаре

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В прокуратуре Самары озвучили детали уголовного дела о крупном пожаре в торгово-офисном центре «Скала». Фигурантом стал простой рабочий.

Пожар в «Скале» произошел 12 марта 2021 года. Пламя охватило фасад здания на площади 400 кв. метров.

На тушение пожара у сотрудников МЧС ушло несколько часов. Пришлось даже перекрывать Московское шоссе.

К счастью, никто не пострадал. Однако кроме фасада ТОЦ пострадали припаркованные рядом с ним машины. Nissan Juke и BMW 523 сгорели, а на Skoda Rapid упали строительные конструкции.

При расследовании обстоятельств пожара выяснилось, что распространению огня способствовало то, что фасад изначально смонтировали с нарушениями — посмотрите комментарий Госстройнадзора.

— Торгово-офисный центр «Скала» введен в эксплуатацию в 2005 году. Реконструкция и капитальный ремонт не проводились. Сразу после ликвидации пожара специалисты, осматривая место ЧП, установили, что в облицовке выгоревшей части фасада допущены нарушения технологии монтажа фасадной системы. Кроме того, применены материалы с повышенными показателями пожарной опасности. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что «причина» заключается не в технологии как таковой, а в том, как именно эта технология была применена. В данном случае имела место подмена материалов при монтаже фасадной системы объекта. Фасадные материалы, аналогичные тем, что были в ТОЦ «Скала», не используются при строительстве торговых центров, — рассказал руководитель Государственной инспекции строительного надзора Самарской области Владимир Захарин.

Однако причиной самого возникновения возгорания стали действия рабочего. Это выяснили сотрудники самарского отдела надзорной деятельности и профилактической работы профильного управления регионального ГУ МЧС во время расследования уголовного дела по факту происшествия, пишет 63.ру.

— По версии следствия, 12 марта 2021 года рабочий допустил выполнение огневых работ по разморозке ливневой металлической трубы с применением открытого огня газовой горелки вблизи строительных конструкций торгово-офисного комплекса «Скала», выполненных из горючих материалов. Это и привело к пожару, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Рабочему вменяют «уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере путем неосторожного обращения с огнем». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года.