Права детей и стариков в Самарской области стали нарушать чаще

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Права стариков в Самарской области нарушают чаще, чем права детей, хотя и тех, и других в 2020 году «обижали» больше, чем годом ранее.

Такие выводы делает журнал «Дело» , проанализировавший предоставленные изданию прокуратурой Самарской области данные. ​

В прошлом году в результате прокурорских проверок учреждений социального обслуживания, где проживают пожилые, инвалиды и несовершеннолетние выявлено более, чем 4,6 тысяч нарушений. В 2019 году эта цифра была на тысячу меньше: немногим более 3,6 тысяч правонарушений. Из них 3095 нарушений в сфере законодательства об охране прав инвалидов и престарелых и 569 нарушений выявлено в учреждениях с круглосуточным пребыванием несовершеннолетних.

В 2020 году прокуроры выявили более 3,8 тысяч нарушений прав пожилых и инвалидов. Более 680 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Возбуждено 197 дел об административных правонарушениях, направлено 208 исковых заявлений в суд, в интересах самарских стариков, внесено три предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства в означенной сфере.

За четыре месяца 2021 года, по предоставленным журналу «Дело» данным областной прокуратуры, в ходе проверок выявлено более 1,4 тыс. нарушений прав стариков и инвалидов. Более 160 руководителей учреждений социального обслуживания и других ответственных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, направлено 114 исковых заявлений и возбуждено 27 дел об административных правонарушениях.

Число выявленных нарушений прав несовершеннолетних в учреждениях круглосуточного пребывания в 2020 году в Самарской области также возросло. За 812 нарушений к дисциплинарной ответственности привлечены 245 ответственных лиц.

В число выявленных нарушений входили несоблюдение нормативов обеспечения мягким инвентарем (одеждой, постельный бельём и другими предметами обихода – прим. ред.), площадью жилых помещений (норма – 6 кв. м. на человека – прим. ред.), требований доступности объектов для маломобильных групп населения, санитарно-эпидемиологических требований, а также нормативов пожарной безопасности, пишет Обозрение.