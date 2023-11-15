Я нашел ошибку
Главные новости:
Из возможных пожеланий к кандидату — знание третьего иностранного языка на свободном уровне.
Переводчик в Самаре может зарабатывать до 150 тыс. рублей
Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре.
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Самаре
Общественники и сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам преклонного возраста, как обезопасить себя от действий злоумышленников.
В губернии стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров»
Умер бывший зампрокурора Самарской области
Умер бывший зампрокурора Самарской области
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.86
EUR 97.78
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожилую женщину насмерть сбили на Советской Армии в Самаре

15 ноября 2023 12:46
178
Пожилую женщину насмерть сбили на Советской Армии в Самаре

 

15 ноября в 06.50 водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Шкода, двигаясь по ул. Советской Армии со стороны ул. Мориса Тореза в направлении ул. Гагарина, в районе дома 23 допустил наезд на пешехода женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте . Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий начальника отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара майора полиции Александра Чугунова:

Следственно-оперативная группа, представитель руководства УГИБДД и территориального отдела полиции работают на месте ДТП в Самаре. По предварительной информации, женщина-пешеход, переходила дорогу в неположенном месте. После наезда автомобиля скончалась на месте аварии до прибытия медиков. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали две женщины
15 ноября 2023, 11:42
В Красноглинском районе Самары в ДТП пострадали две женщины
14 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 6 человек.  Происшествия
156
Водитель в Октябрьске сбил пешехода и скрылся, тот в реанимации
15 ноября 2023, 09:28
Водитель в Октябрьске сбил пешехода и скрылся, тот в реанимации
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8464) 33-38-66,102. Происшествия
164
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
14 ноября 2023, 13:30
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливается водитель, скрывшийся с места ДТП в Сызрани
Он сбил женщину на пешеходном переходе. Происшествия
462
В центре внимания
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
134
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
175
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
496
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
442
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
363
Весь список