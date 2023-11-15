Пожилую женщину насмерть сбили на Советской Армии в Самаре

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15 ноября в 06.50 водитель 1967 года рождения, управляя автомобилем Шкода, двигаясь по ул. Советской Армии со стороны ул. Мориса Тореза в направлении ул. Гагарина, в районе дома 23 допустил наезд на пешехода женщину 1938 года рождения, которая переходила проезжую часть в неустановленном для перехода месте . Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте ДТП работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Комментарий начальника отделения дорожной инспекции ОГИБДД Управления МВД России по г. Самара майора полиции Александра Чугунова:

Следственно-оперативная группа, представитель руководства УГИБДД и территориального отдела полиции работают на месте ДТП в Самаре. По предварительной информации, женщина-пешеход, переходила дорогу в неположенном месте. После наезда автомобиля скончалась на месте аварии до прибытия медиков. Сотрудники госавтоинспекции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.