Пожилую тольяттинку спасла от мошенников сотрудница банка

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Она предотвратила потерю 100 тысяч рублей у пенсионерки.

19 января текущего года на телефон 72-летней пенсионерки из Тольятти поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов. Неизвестный сообщил женщине, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит и завладеть полученными денежными средствами.

Звонивший убедил женщину пойти в банк и оформить потребительский кредит на сумму 100 000 рублей, а затем перевести деньги на указанный им «безопасный» счет.

Доверчивая пенсионерка сразу же пришла в ближайший банк и, действуя по инструкции, попыталась оформить потребительский кредит 100 000 рублей. Руководитель офиса – Екатерина Александровна стала расспрашивать женщину, для чего ей срочно нужна такая сумма, и, увидев, что женщина взволнована и растеряна, сразу же поняла, что местную жительницу хотят обмануть мошенники.

Екатерина Александровна, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановила все операции клиентки для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудницы банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у пенсионерки. В торжественной обстановке начальник Управления МВД России по г. Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов и председатель Общественного совета при территориальном ОВД Владимир Гусев вручили Екатерине Александровне благодарственное письмо.

Полковник полиции отметил, что стало доброй традицией отмечать жителей Тольятти за активную гражданскую позицию и профессионализм.