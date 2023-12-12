Пожилой водитель в Новокуйбышевске сбил двух подростков

172

11 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 10:25 час. в г. Новокуйбышевск. Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что 65-летний водитель, находясь за рулем автомашины Lada Granta, двигался по ул. Кирова в направлении ул. Шоссейная. В пути следования напротив д. № 6 допустил наезд на двух 16-летних подростков, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия юноши госпитализированы.