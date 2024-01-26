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Пожарные ликвидировали пожар в селе Приволжье

26 января 2024 13:28
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Пожарные ликвидировали пожар в селе Приволжье

26 января 2024 года в 8 часов 11 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части № 122 пожарно-спасательного отряда № 45 государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре на улице Аэродромной села Приволжье Приволжского муниципального района. Согласно расписанию выезда к месту вызова были направлены силы и средства вышеназванной пожарно-спасательной части. Прибывшим на место дежурным караулом было установлено, что горит крыша сарая общей площадью 15 квадратных метров, угрозы распространения огня нет. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б».

В 8 часов 24 минуты пожар был локализован, а в 8 часов 40 минут была объявлена ликвидация открытого горения. В тушении пожара участвовали 5 человек личного состава, 2 единицы техники. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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