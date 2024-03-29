Пожар в городском округе Кинель: один человек пострадал

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Сегодня в 10 часов 21 минуту на пульт связи поступило сообщение о том, на улице Мира в Кинеле горит дом. К месту вызова были направлены силы и средства пожарно – спасательных частей №№ 14, 82 пожарно – спасательного отряда № 34 в количестве 13 человек личного состава на трех единицах техники.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 20 квадратных метров. В 10 часов 35 минут была объявлена локализация пожара, в 10 часов 57 минут –ликвидация открытого горения. На тушение пожара были поданы 2 ствола «Б», работало звено газодымозащитной службы. К сожалению, пострадал один человек, которого незамедлительно доставили в Самарскую городскую больницу № 1 им. Н. И. Пирогова. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"