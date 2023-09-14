Пожар произошел на газопроводе в Саратовской области

122

Пожар после разгерметизации газопровода в районе поселка Красный Октябрь в Саратовской области сняли на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден огненный шар, огонь сильно полыхает, видны языки пламени и черный дым. По данным авторов канала, перед пожаром местные жители услышали громкий хлопок.

О возгорании в Саратовской области стало известно утром в четверг, 14 сентября. Пожар произошел после разгерметизации нитки газопровода Песчаный Умет—Сторожевка. Никто не пострадал, о причинах случившегося власти пока не сообщили, пишет Лента.