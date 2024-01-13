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Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов

13 января 2024 13:12
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Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тысяч квадратов

Пожар на складе Wildberries в Санкт-Петербурге локализован на 70 тысячах квадратных метров, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщило в своем Telegram-канале, что склады горят в Пушкинском районе города на площади одна тысяча квадратных метров, пожару был присвоен повышенный ранг № 2. По данным сервиса "Яндекс Карты", на улице Московское шоссе, дом 153 (адрес, где, по информации ведомства, произошел пожар) находится склад Wildberries.

"В 10:55 пожар в Пушкинском районе Санкт-Петербурга локализован на площади 70 тысяч квадратных метров. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС добавили, что здание склада обрушилось на площади 40 квадратных метров.

Теги: Пожар

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