Пожар на Микояновском мясокомбинате потушен в Москве

131

Полностью ликвидирован пожар на складе на территории Микояновского мясокомбината, о пострадавших не сообщалось, заявил главк МЧС по Москве.

О пожаре сообщили в 21.16 мск, его смогли локализовать в 22.59 мск, в 23.04 мск ликвидировали открытое горение, в 23.16 мск пожар был полностью потушен, передает ТАСС.

Напомним, огнем была охвачена крыша здания, из которого вывели 12 человек. Пожару был присвоен второй номер сложности (наивысший – пятый), площадь пожара составила 300 кв. метров. Огонь вспыхнул на пятом этаже, после чего по вентиляции добрался до кровли. Тушили пожар 100 человек и 30 единиц техники, пишет Взгляд.