Я нашел ошибку
Главные новости:
"Лжесотрудник"правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
Лжесотрудник правоохранительных органов "развел" самарскую пенсионерку на миллион рублей
Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего жителя региона
Сотрудники полиции ищут без вести пропавшего жителя региона
Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС
Самарские двигатели обеспечили успешный пилотируемый пуск ракеты на МКС
Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей
Житель Тольятти сломал входную дверь магазина и из кассы похитил 2 850 рублей
В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»
В Самарском регионе набирает обороты Всероссийская акция «Гражданский мониторинг»
Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили
Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили
В Октябрьске машина сбила велосипедиста
В Октябрьске машина сбила велосипедиста
В Самаре дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
В Самаре дошкольников чаще всего водят на курсы подготовки к школе
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.63
0.47
EUR 103.04
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский университет приглашает школьников, студентов ССУЗов, их родителей и учителей физики на Всероссийский день физики
9 и 10 сентября в Самаре состоится Всероссийский фестиваль духовых оркестров «На сопках Маньчжурии»
«Т Плюс» проведет игротеку для детей на Дне города Самары
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили

16 сентября 2023 11:57
128
Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили

В 10.39 15.09.2023 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Калинина, 1.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Прибывшими подразделениями было установлено, что в корпусе № 7 (не эксплуатируемое здание) происходило горение масла на площади 1000 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В 19.10 15.09.2023 на месте пожара объявлена локализация пожара на площади 1200 кв.м.

В 20.37 15.09.2023 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.

В 08.13 16.09.2023 объявлена полная ликвидация пожара на площади 1200 кв.м.

Для тушения пожара были привлечены 164 человека, 57 ед. техники, в том числе от МЧС России 104 человека, 33 ед. техники.

Фото: облМЧС

Теги: МЧС Пожар

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти загорелся пельменный цех на 500 кв. метрах
25 июня 2023, 10:42
В Тольятти загорелся пельменный цех на 500 кв. метрах
Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек. Происшествия
889
На заводе в Тольятти тушили пожар на 20 тыс. кв. метрах
14 мая 2023, 10:14
На заводе в Тольятти тушили пожар на 20 тыс. кв. метрах
Предварительная причина пожара – нарушение технологического процесса. Происшествия
2000
В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов
28 февраля 2023, 11:40
В прошлом году в России произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов
При этом в 86% случаев причина пожара - неисправность зарядных устройств. Происшествия
1166
В центре внимания
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
15 сентября 2023  18:24
Пожар на территории бывшего завода в Самаре распространился на 1 тыс. кв. метров
421
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
15 сентября 2023  12:39
В Правительстве Самарской области обсудили механизмы обеспечения жильем работников оборонно-промышленного комплекса
452
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
15 сентября 2023  12:09
Стартовал прием заявок и авторских работ Всероссийского ежегодного фестиваля дизайна «Свой формат»
368
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
14 сентября 2023  12:47
Новый жилой микрорайон соединят с Самарой две новые дороги
1653
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
14 сентября 2023  12:01
Уже с 18 сентября теплоноситель начнет нагревать батареи в объектах социальной сферы Самары
693
Весь список