Пожар на бывшем заводе в Самаре полностью потушили

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В 10.39 15.09.2023 в ОДС ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре по адресу: г.о. Самара, Советский район, ул. Калинина, 1.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались по повышенному рангу вызова – Пожар №2.

Прибывшими подразделениями было установлено, что в корпусе № 7 (не эксплуатируемое здание) происходило горение масла на площади 1000 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В 19.10 15.09.2023 на месте пожара объявлена локализация пожара на площади 1200 кв.м.

В 20.37 15.09.2023 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения.

В 08.13 16.09.2023 объявлена полная ликвидация пожара на площади 1200 кв.м.

Для тушения пожара были привлечены 164 человека, 57 ед. техники, в том числе от МЧС России 104 человека, 33 ед. техники.

Фото: облМЧС