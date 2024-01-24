Поздно вечером в подвале одного из многоквартирных домов Кинеля горел мусор

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23 января 2024 года в 22 часа 54 минуты на пункт связи пожарно-спасательного отряда №34 регионального ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в подвале одного из многоквартирных домов городского округа Кинель. К месту пожара оперативно выдвинулись огнеборцы пожарно-спасательной части № 14 пожарно-спасательного отряда № 34. По прибытии на место пожара было установлено, что в подвале горит мусор на площади 30 квадратных метров. Силами наших пожарных в 23 часа 10 минут пожар был локализован, и буквально в течение нескольких минут – ликвидировано открытое горение. В тушении пожара участвовали 8 человек личного состава. Задействовано 2 единицы техники, создано 2 звена газодымозащитной службы, подано 2 ствола «Б». Эвакуированы 30 человек, пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.



Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» обращается к жителям Самарской области: во избежание возникновения пожара соблюдайте требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"