Появились подробности ночной атаки ВСУ на Саратов

144

В Саратовской области успешно сбиты беспилотники, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА», — написал Роман Бусаргин в своем telegram-канале. Он поблагодарил военнослужащих и заявил, что, по предварительным данным, ни пострадавших, ни разрушений в результате атаки нет.

Кроме того, Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении 19 БПЛА над территорией Саратовской области. Также стало известно о том, что в саратовском аэропорту Гагарин были временно введены ограничения, направленные на обеспечение безопасности полетов и пассажиров, пишет Ура.ру.