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Поволжье лидирует по числу DDoS-атак в первом квартале 2024 года

25 апреля 2024 12:00
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Поволжье лидирует по числу DDoS-атак в первом квартале 2024 года

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, объявляет о том, что МТС RED, дочерняя компания МТС в сфере кибербезопасности, отразила свыше 6200 DDoS-атак на веб-ресурсы заказчиков в первом квартале 2024 года. Лидером по числу атак в первом квартале 2024 года стало Поволжье: 38,5% всех нападений было реализовано на сайты расположенных здесь организаций.

DDoS-атаки или атаки на отказ в обслуживании направлены на то, чтобы сделать сайт или инфраструктуру компании недоступными для пользователей. Это может привести к финансовым потерям от простоя бизнеса и долгосрочному оттоку клиентов, а также к ущербу репутации компании.

Наибольшее количество DDoS-атак на сайты компаний злоумышленники реализовали в марте – на этот месяц пришлось 43% инцидентов. Также в марте была совершена самая продолжительная DDoS-атака, длившаяся свыше 21 часа. В тройку лидеров по числу атак вошел Центральный федеральный округ – 27,8% инцидентов и Сибирь – 12,5% атак. Реже всего хакеры атаковали сайты организаций Северного Кавказа (0,2% инцидентов).

«В последнее время мы отмечаем рост не только длительности и интенсивности DDoS-атак, но и технической подкованности их организаторов. Например, при проведении самой мощной мартовской атаки злоумышленники целились не в произвольные серверы компании, а именно в роутер, чтобы отрезать доступ в интернет сразу для максимального числа ресурсов», – подчеркнул руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин.

Самой распространенной мишенью для DDoS-атак в первом квартале 2024 года стали ИТ-компании и телеком – на них пришлось 39,5% всех отраженных атак. На втором месте оказался госсектор (29,9% атак), на третьем – промышленные предприятия (9,3% атак). Реже всего (лишь в 1,7% случаев) злоумышленники пытались атаковать ресурсы финансовых организаций.

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